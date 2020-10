Covid: approfondimenti su casi di oggi in Fvg

Trieste, 29 ott - Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19in Friuli Venezia Giulia, i cinque decessi registrati afferisconoa: un uomo di 91 anni di Casarsa morto in ospedale a Pordenone,una donna di 96 anni di Cavasso Nuovo deceduta in ospedale aPordenone, una donna di 94 anni di San Quirino morta in ospedalea Pordenone, un uomo di 81 anni di Udine deceduto in ospedale aUdine e, infine, un uomo di 86 anni di Trieste morto in unaresidenza per anziani.

Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute del FriuliVenezia Giulia, Riccardo Riccardi.

Per quel che riguarda le nuove positività al virus, nel settoredelle residenze per anziani sono stati rilevati 15 casi dipersone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatorisanitari che sono risultati contagiati all'interno delle stessestrutture ammontano a 9.

Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrarenell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale lepositività al Covid-19 di sei infermieri, due medici, dueamministrativi, una terapista e un'ostetrica; nell'Aziendasanitaria universitaria Giuliano-Isontina: un infermiere, unopsicologo e un Oss. Da segnalare anche il caso di un medico delCro di Aviano.

Relativamente agli istituti scolastici, sono stati rilevati casidi contagio nella scuola secondaria di primo grado Pier PaoloPasolini di Pordenone, nel liceo scientifico Preseren di Trieste,nella scuola primaria di Brugnera, nella scuola primaria Giottidi Trieste e nell'istituto comprensivo Jacopo di Porcia.ARC/GG/al

© RIPRODUZIONE RISERVATA