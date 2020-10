Covid: approfondimenti su casi di oggi in Fvg

Trieste, 27 ott - Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19in Friuli Venezia Giulia, il decesso è quello di un uomo del 1938che era ricoverato nel reparto di Pneumologia-Covid di Pn .

Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute del FriuliVenezia Giulia, Riccardo Riccardi.

Per quel che riguarda le nuove positività al virus, nel settoredelle residenze per anziani sono stati rilevati i seguenti casi:un ospite di una casa di riposo in provincia di Pordenone e dueospiti di una struttura dedicata alle disabilità di Trieste.

Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrarenell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale lepositività al Covid-19 di tre infermieri, un'ostetrica, un Oss,un autista, un operatore tecnico, un medico e un medicospecializzando; nell'Azienda sanitaria universitariaGiuliano-Isontina: due Oss, un tecnico di radiologia, dueinfermieri e un farmacista; nell'Azienda sanitaria FriuliOccidentale: un infermiere e un medico.

Infine, in riferimento ai posti al momento disponibili neireparti di terapia intensiva del sistema sanitario regionale, ilnumero complessivo ammonta a 55 (come da obiettivo indicato dalMinistero della Salute per il Fvg), di cui 31 attualmenteoccupati.ARC/GG/al

