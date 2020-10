Covid: approfondimenti su casi di oggi in Fvg

Trieste, 26 ott - Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, i decessi registrati sono quelli di tre donne: una nata nel 1979 di Trieste, una del 1947 e un'altra del 1926, entrambe di Pordenone.



Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi.



Per quel che riguarda le nuove positività al virus, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati i seguenti casi: un focolaio (22 ospiti) all'Asp della Carnia, un ospite della residenza Flora2 (Ts), un ospite dell'Itis (Ts), un ospite della residenza Ada e Alfredo Arcicasa di San Quirino, un ospite della residenza Le betulle di Cavasso Nuovo. Relativamente agli operatori sanitari che lavorano nelle strutture da segnalare il contagio di un operatore dell'Asp della Carnia.



Sul fronte del sistema sanitario, infine, da registrare le positività al Covid di un infermiere di Asugi a Monfalcone, un infermiere dell'Ospedale di San Vito al Tagliamento, un'ostetrica dell'Asufc a Gemona del Friuli, un operatore e un infermiere dell'Ospedale di Udine. ARC/GG/ep



