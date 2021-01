Covid: 964 contagi su 8.648 tamponi

Palmanova, 1 gen - Oggi in Friuli Venezia Giulia sono statirilevati 964 nuovi contagi su 8.648 tamponi (pari al 11,1%), dicui 1.577 test rapidi antigenici. I decessi registrati sono 24, acui si aggiungono tre morti pregresse afferenti al periodo che vadal 29 novembre al 15 dicembre 2020). I ricoveri nelle terapieintensive ammontano a 63 mentre quelli in altri reparti sono 647.

Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, RiccardoRiccardi.

Le persone risultate positive al virus in regione dall'iniziodella pandemia sono in tutto 52.764. I decessi complessivamenteammontano a 1.669, con la seguente suddivisione territoriale: 456a Trieste, 758 a Udine, 353 a Pordenone e 102 a Gorizia.I totalmente guariti aumentano a 36.376, i clinicamente guaritisalgono a 944, mentre le persone in isolamento sono 11.043.ARC/EP

