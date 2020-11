Corregionali: Roberti, Regione vicina a progetti Giuliani nel mondo

Trieste, 13 nov - "Per l'Associazione Giuliani nel mondo (Agm)si apre uno scenario nuovo, che deve guardare al futuroassecondando i cambiamenti dell'emigrazione, per aiutare amantenere uniti i corregionali nel mondo nell'epoca dellapandemia che ha bloccato tutti nelle nostre città e costringealcuni territori ad affrontare crisi veramente dure".Lo ha sottolineato l'assessore regionale ai Corregionaliall'estero, Pierpaolo Roberti, in occasione dell'incontro nelpalazzo della Regione con i rinnovati vertici dell'Agm."Questo - ha aggiunto Roberti - è un momento importante per lavita di un'associazione storica che ha compiuto mezzo secolo eche purtroppo a causa dell'emergenza Covid-19 non ha potutofesteggiare questa ricorrenza nel 2020: il cambio di direttivo,che è sempre delicato per ogni sodalizio, in questo caso si èsvolto in continuità e c'è stato un grosso riconoscimento dimerito nei confronti di chi ha presieduto l'associazione per unquindicennio, che resta presidente emerito".Qualche giorno fa all'unanimità è stato proclamato presidenteFranco Miniussi, confermati alla vicepresidenza Paolo De Gavardo,tesoriere Marino Predonzani e presidente emerito Dario Locchi.Espressione del mondo dell'emigrazione goriziano-bisiaca,Miniussi in questi oltre tre decenni di militanza associativa ha,in particolar modo, operato tangibilmente al fine diincrementare, non soltanto le relazioni ed i contatti con i giuliani sparsi nei cinque continenti, ma anche lo sviluppo deicircoli: ne sono infatti nati sei, aderenti alla Casa Madre diTrieste, di cui cinque in Brasile (Rio, Tangarà de Serra,Pirassununga, Londrina e Sertaozinho) e uno in Uruguay (ProgresoCanelones).Miniussi, rendendo noto che le celebrazioni per il cinquantesimodi fondazione verranno organizzate il prossimo annopresumibilmente a settembre, ha ringraziato la Regione, el'assessore in particolare, per essere stato costantemente afianco delle esigenze e degli obiettivi associativi.ARC/EP/ma

