Intervento Asugi ha identificato e isolato altri 5 positivi



Trieste, 10 set - L'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (Asugi) ha terminato lo screening avviato su tutti gli ospiti e il personale della struttura polifunzionale "Hotel Fernetti". L'azione prontamente avviata dall'Asugi ha consentito di individuare altri 5 ospiti positivi, che si aggiungono a quelli scoperti inizialmente (3 ospiti e un operatore sanitario), per i quali è immediatamente stato attivato il protocollo di contenimento del coronavirus.



Lo ha confermato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con deleghe a Salute e Protezione civile spiegando che tutti gli 8 ospiti della struttura risultati positivi al Covid-19 entro oggi saranno trasferiti alla Rsa San Giusto, mentre l'operatore sanitario è in isolamento domiciliare. Complessivamente alla "Hotel Fernetti" sono state sottoposte a tampone 100 persone (60 ospiti, 34 operatori sanitari e 6 tirocinanti Oss) e non risultano al momento evidenti ulteriori contagi.



La Regione ha infine sottolineato che non sono state emanate nuove misure restrittive per l'accesso alle case di riposo del Friuli Venezia Giulia. ARC/MA



