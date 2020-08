Coronavirus: su Tpl posizione Governo è compromesso accettabile

Trieste, 31 ago - Nonostante le richieste della Regione fossero più estensive, la Regione ritiene un compromesso accettabile il cambiamento di posizione del Governo sul trasporto pubblico locale in vista dell'avvio dell'anno scolastico.



È questa in sintesi la posizione manifestata al termine della Conferenza unificata Stato-Regioni dal governatore del Friuli Venezia Giulia, dopo la complessa mediazione tra le Regioni e il Governo, che ha consentito l'innalzamento della percentuale di occupazione consentita sui mezzi pubblici ad uso scolastico fino all'80 per cento e l'impegno alla messa a disposizione delle Regioni di almeno 200 milioni di euro di parte dello Stato. ARC/MA/ep



