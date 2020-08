Coronavirus: oggi effettuati 3.340 tamponi in Fvg

Udine, 15 ago - Il Sistema sanitario regionale (Ssr) del Friuli Venezia Giulia oggi ha realizzato 3.340 tamponi. Ne dà notizia il vicegovernatore con delega alla Salute, ringraziando il personale medico e tecnico sanitario per aver svolto nella giornata di Ferragosto un grande lavoro, efficacie e pronta risposta alle necessità che la nuova ordinanza del ministro della Salute ha introdotto dal 13 agosto per prevenire i casi di rientro dai Paesi a rischio.



La Regione e tutto il personale del Ssr, ha aggiunto il vicegovernatore, è al lavoro per fronteggiare al meglio l'impegno straordinario che verrà richiesto nei prossimi giorni per attuare le misure di prevenzione dei contagi da Covid-19. ARC/EP



