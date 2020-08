Coronavirus: in distribuzione 24.300 test per personale scolastico

Trieste, 26 ago - I 24.300 kit forniti al Friuli Venezia Giulia per l'esecuzione dei test sierologici per il Covid-19 al personale scolastico sono già stati distribuiti alle aziende sanitarie che ora provvederanno a darli in dotazione, assieme ai dispositivi di protezione individuale, ai medici di medicina generale che hanno aderito allo screening nazionale. Nello specifico l'Azienda sanitaria Friuli centrale ha una dotazione di 10.600 kit, l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di 7.750 kit e l'Azienda sanitaria Friuli occidentale di 5.950 kit in modo da rispondere alle esigenze dei singoli territori di riferimento. L'esecuzione degli esami in Friuli Venezia Giulia da parte dei medici di base e delle aziende sanitarie partirà quindi a breve, ma le tempistiche d'esecuzione degli esami saranno influenzate dal numero di medici aderenti all'iniziativa.



È questa, in sintesi, la posizione espressa dal vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute in merito alla campagna di screening avviata dal Governo per il personale scolastico.



L'Amministrazione regionale evidenzia che l'intero progetto di screening è stato definito a livello nazionale dal ministero delle Salute che ha affidato alla struttura guidata dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 l'incarico di fornire alle Regioni e alle Province autonome i dispositivi per l'esecuzione degli esami da parte dei medici di medicina generale aderenti alla campagna dopo una specifica concertazione tra il Governo e le loro organizzazioni sindacali.



La Regione ha ricevuto in merito una circolare del ministero della Salute datata 7 agosto 2020 e l'11 agosto ha a sua volta informato dell'avvio della campagna con una nota firmata dal vicegovernatore con delega alla Salute e ritrasmesso il documento e tutti i suoi allegati tecnici sia ai direttori delle aziende sanitarie sia alle organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale del Friuli Venezia Giulia.



Il 21 agosto il direttore sostituto del Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria della Regione ha quindi confermato l'avvio della campagna di screening e fornito le indicazioni operative inerenti i test sierologici per il personale delle scuole e i servizi all'infanzia con un'apposita nota (alla quale è stata nuovamente allegata la circolare ministeriale del 7 agosto 2020) indirizzata ai direttori sanitari e dei distretti, ai medici di medicina generale e alle loro organizzazioni sindacali e con una comunicazione all'Ufficio scolastico regionale e alla Direzione centrale lavoro, formazione e istruzione della Regione.



In base alle indicazioni ministeriali lo screening, effettuato su base volontaria, è rivolto a tutto il personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private e degli Istituti di istruzione e formazione e la finestra per la somministrazione dei test decorre dal 24 agosto fino ad una settimana prima dell'inizio delle attività didattiche.



In caso di positività il medico di medicina generale comunicherà il nominativo al Dipartimento di prevenzione per sottoporre la persona a tampone entro 48 ore; in attesa della risposta del tampone la persona dovrà rimanere in isolamento fiduciario.



Ai medici di medicina generale che aderiranno all'iniziativa vengono garantiti dalle aziende sanitarie sia i kit necessari per i test sierologici sia i dispositivi di protezione individuale e viene assicurato il servizio di smaltimento dei rifiuti a rischio biologico.



Il personale scolastico privo di un medico di medicina generale o il cui medico non aderisce all'iniziativa ministeriale può rivolgersi alla propria azienda sanitaria. Al fine di consentire una adeguata organizzazione ed evitare assembramenti le persone che intendono sottoporsi al test sono invitate a prenotare l'appuntamento per la sua esecuzione. ARC/MA/pph



© RIPRODUZIONE RISERVATA