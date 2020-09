Coronavirus: efficace rete sorveglianza sanitaria di Fincantieri

Il sistema di sorveglianza stabilito tra istituzioni e azienda ha consentito l'individuazione di un caso di coronavirus per il quale sono già stati attivati i controlli previsti



Trieste, 2 set - L'ulteriore miglioramento del flusso informativo tra la Fincantieri e il sistema sanitario regionale, sviluppato grazie alla proficua collaborazione tra l'azienda, la Regione, il Comune di Monfalcone, l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina e la prefettura, ha permesso di individuare tra il personale operante nel cantiere monfalconese un caso di positività al Covid-19 e di attivare immediatamente tutte le procedure per evitare ulteriori contagi.



Lo ha confermato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute evidenziando che i sistemi di monitoraggio attuati da Fincantieri in accordo con le istituzioni hanno consentito di isolare e fornire assistenza alla persona colpita dal coronavirus, un cittadino bengalese di 34 anni, e di avviare il contact tracing per sottoporre a tampone tutte le persone con le quali è entrato in stretto contatto.



Quanto avvenuto conferma quindi l'importanza della collaborazione tra l'azienda e le istituzioni, che è stata ulteriormente rafforzata dall'incontro avvenuto ieri alla presenza del vicegovernatore, del sindaco, del prefetto e del direttore generale dell'Asugi e dei dirigenti di Fincantieri, nel corso del quale sono stati effettuati alcuni approfondimenti delle procedure già definite al fine di rendere ancora più veloci ed efficienti i meccanismi di comunicazione dei dati che consentono l'immediata individuazione di casi sospetti e l'esecuzione dei dovuti controlli sanitari. ARC/MA/gg



