Cooperazione: Roberti, Fvg protagonista in 8 progetti Ita-Slo

Udine, 6 ago - "Sono molto soddisfatto dell'approvazione degli 8 progetti strategici del Programma Interreg Italia-Slovenia che vedono impegnata la nostra Regione nello sviluppo di tematiche di cooperazione molto complesse e di grande interesse per lo sviluppo economico, turistico, culturale, ambientale e transfrontaliero".Lo ha affermato l'assessore alle Politiche comunitarie del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, nel corso della seduta della Giunta regionale, rendendo noto che il Comitato di sorveglianza del programma di cooperazione territoriale europea Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-20 ha approvato le graduatorie dei progetti presentati a valere sul bando dello scorso febbraio.Si tratta di 8 progetti, per un valore complessivo di oltre 21,4 milioni di euro di fondi Fesr, a cui va aggiunto, per i beneficiari pubblici italiani, un ulteriore finanziamento del 15 per cento di risorse nazionali."Una soddisfazione ancora maggiore - ha sottolineato Roberti - se si considera che le tematiche progettuali sono state individuate direttamente dalla delegazione italiana (Ita, Fvg e Veneto) con quella slovena e ben tre vedono la struttura regionale ricoprire il ruolo di capofila del rispettivo progetto, mentre per un altro il capofila è espressione del territorio regionale.I progetti approvati sono i seguenti: Nano-Region, una rete aperta per l'innovazione attraverso le nanotecnologie, capofila il Consiglio Nazionale per le Ricerche - Istituto officina dei materiali (CNR-IOM ) di Trieste; Secap, per il supporto alle politiche energetiche e di adattamento climatico, capofila la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la Direzione centrale ambiente ed energia; Crossmoby, per la pianificazione della mobilità e servizi di trasporto passeggeri, sostenibili e transfrontalieri, all'insegna dell'intermodalità, capofila la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la Direzione centrale infrastrutture e territorio, servizio trasporto pubblico regionale e locale; WalkForPeace, per lo sviluppo sostenibile del patrimonio della Prima Guerra Mondiale tra le Alpi e l'Adriatico, con capofila l'Agenzia slovena di sviluppo della Valle dell'Isonzo; Primis, viaggio multiculturale tra Italia e Slovenia attraverso il prisma delle minoranze, capofila l'Associazione degli appartenenti alla Comunità nazionale italiana - Unione Italiana; Grevislin, infrastrutture verdi per la conservazione e il miglioramento dello stato di habitat e specie protetti lungo i fiumi, capofila l'Agenzia per lo sviluppo regionale Severne Primorske di Nuova Gorizia; Visfrim, per la gestione del rischio idraulico del bacino del fiume Vipacco ed ulteriori bacini transfrontalieri, capofila l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali; Crossit Safer, per la cooperazione transfrontaliera tra Slovenia e Italia in materia di protezione civile, capofila la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia. ARC/SSA/fc