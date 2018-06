Cooperazione internaz.: Fedriga, Trieste tappa fissa per incontro Osce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 8 giu - Trieste tappa fissa del summit tra ambasciatori Osce: è questa la proposta che il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha presentato al segretario generale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), Thomas Greminger, e a tutti gli altri diplomatici presenti all'incontro di oggi a Trieste.Rimarcando la forte e concreta vocazione della Regione a mettere in atto azioni condivise di cooperazione internazionale nell'area centro-europea e mediterranea, Fedriga ha evidenziato che "per garantire stabilità e sviluppo servono un forte impegno politico e una visione strategica a tutti i livelli molto più articolata rispetto a quella di alcuni anni fa"."Una sfida - ha concluso il governatore - che questa Regione è pronta a cogliere in tutte le sue sfumature, da quelle locali a quelle che coinvolgono le macroaree europee". ARC/FC/ppd