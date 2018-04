Cooperazione: Gect Euregio ed Europaregion puntano a progetti comuni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 11 apr - Oggi a Trieste sono state gettate le basi per la concretizzazione della collaborazione strategica tra i Gruppi europei di cooperazione territoriale (Gect) Euregio Senza Confini (del quale fanno parte Friuli Venezia Giulia, Carinzia e Veneto) ed Europaregion (al quale aderiscono il Tirolo e le Province autonome di Bolzano e Trento).Il capoluogo regionale ha infatti ospitato il meeting d'avvio (kick off meeting) del progetto Fit for Cooperation (Fit4Co), la prima iniziativa di questo tipo in Italia e una delle poche in Europa che punta a rafforzare la cooperazione transfrontaliera nella zona geografica coinvolta dal programma Interreg Italia-Austria 2014-20, ovvero quella che si estende tra il Friuli Venezia Giulia e il Tirolo, con lo sviluppo di iniziative comuni in vari ambiti, tra i quali il superamento delle barriere linguistiche.Come è stato spiegato dal lead partner del progetto, Matthias Fink, la cooperazione transfrontaliera rappresenta un valore aggiunto che fornisce la possibilità di organizzare meglio i progetti e raggiungere obiettivi di più ampio respiro, con ricadute positive per le economie regionali. Tra i primi obiettivi di Fit4Co spiccano quindi il rafforzamento dell'integrazione tra le pubbliche amministrazioni coinvolte, ma anche l'attuazione di un percorso di formazione operativa e linguistica dei funzionari e la creazione di nuclei transfrontalieri di esperti per affrontare in maniera coordinata problematiche comuni.I lavori proseguiranno domani con la condivisione e pianificazione da parte dei Gect delle modalità di attuazione delle progettualità comuni. ARC/MA/ppd