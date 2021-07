Concorsi: Roberti, riprendono le prove dopo un anno e mezzo di blocco

Convocazioni previste il 14, 15 e 16 luglio a Trieste



Udine, 6 lug - "Dopo un anno e mezzo di sostanziale blocco dovuto alla pandemia con l'impossibilità di svolgere grandi concorsi, le convocazioni previste per la prossima settimana rappresentano un segnale di ritorno alla normalità e una boccata di ossigeno per l'Amministrazione regionale che si accinge a reperire nuove forze. Si tratta di figure professionali indispensabili, soprattutto in un periodo storico nel quale la ripresa economica si baserà sulle risorse europee, statali e regionali che tuttavia non potranno trovare piena applicazione se manca il personale che ne gestisce l'iter".



Lo ha detto oggi l'assessore regionale alle Autonomie Locali, Pierpaolo Roberti, annunciando la pubblicazione sul sito web della Regione delle convocazioni, con le date e le modalità delle prove, dei concorsi pubblici banditi fra fine 2019 e inizio 2020.



Nel dettaglio, la prova scritta che riguarda 15 unità di personale nella categoria C posizione economica C1 profilo di assistente amministrativo-economico (bando pubblicato sul Bur lo scorso 29 gennaio 2020) si terrà il 14 luglio alle 9.30 (per i candidati il cui cognome inizia con lettere dalla A alla L) e il 15 luglio sempre alle 9.30 (per i candidati con cognome dalla lettera M alla Z) allo stadio Nereo Rocco di Trieste.



Mentre la prova preselettiva per i 9 posti di specialista tecnico Cat. D verrà effettuata il 16 luglio alle ore 12, sempre allo stadio Nereo Rocco di Trieste.



Tutte le indicazioni e le puntuali specifiche sono reperibili sulla home page del sito internet della Regione http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ ARC/LP/gg





