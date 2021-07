Concorsi: al via domani al Rocco di Trieste le prove per 3900 iscritti

Trieste, 13 lug - Sono circa 3900 le persone che si sono iscritte ai due concorsi banditi dalla Regione Friuli Venezia Giulia tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 e che si svolgeranno allo Stadio Nereo Rocco di Trieste da domani, mercoledì 14 luglio, e fino al prossimo venerdì 16 luglio.



Si tratta delle prime selezioni di questa portata dopo il sostanziale blocco dovuto alla diffusione del Covid-19.



In particolare la prova scritta che riguarda 15 unità di personale nella categoria C posizione economica C1 profilo di assistente amministrativo-economico (bando pubblicato sul Bur lo scorso 29 gennaio 2020) si terrà in due giornate: domani, mercoledì 14 luglio alle 9.30, sono stati convocati i candidati il cui cognome inizia con lettere dalla A alla L, mentre giovedì 15 luglio, sempre alle 9.30, sarà il turno degli iscritti dalla M alla Z.



La prova preselettiva per i 9 posti di specialista tecnico Cat. D è in programma invece venerdì 16 luglio alle ore 12, sempre allo stadio Nereo Rocco di Trieste.



Tutte le informazioni, i piani operativi e le modalità di accesso alla struttura sono consultabili sulla home page del sito della regione all'indirizzo http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ ARC/RT/al





