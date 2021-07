Concerti: Zilli, "Stagioni" nel fascino naturale di Laghetto Minisini

Udine, 25 lug - "Il concerto 'Stagioni - Ieri, oggi, domani' a cura dell'Orchestra giovanile Filarmonici Friulani è una rassegna che porta la musica sinfonica e dei grandi compositori sui territori, nei parchi, all'aria aperta dove chiunque possa ascoltarla: è stato uno spettacolo nello spettacolo vedere il pubblico arrivare a piedi o in bici al laghetto Minisini di Gemona, che si conferma un anfiteatro naturale perfetto per ospitare eventi musicali da apprezzare all'aperto".



Lo ha commentato l'assessore regionale alle Finanza Barbara Zilli a margine dell'appuntamento che ha visto protagonisti l'Orchestra giovanile Filarmonici Friulani insieme al meteorologo Luca Mercalli. Dopo il successo di Lignano Sabbiadoro e di Malborghetto-Valbruna, infatti, il concerto è approdato stamane a Gemona del Friuli in una location inusuale, il Laghetto Minisini, con il sostegno del Comune e la collaborazione di Pro Glemona, Parrocchia di Ospedaletto e gruppo della Protezione Civile locale.



Attraverso la musica di Salieri, Vivaldi, Schubert, Haydn, del giovanissimo compositore Lorenzo Gioco e il racconto del divulgatore scientifico è stato affrontato il tema della trasformazione delle stagioni e della loro evoluzione. ARC/EP





