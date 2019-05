Comunicazione: Regione Fvg si dota di un Piano fino al 2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 6 mag - Trasparenza, efficienza ed efficacia: è lungo queste tre direttrici che si sviluppa il Piano di comunicazione 2019-2023 della Regione, approvato dalla Giunta su proposta del governatore: un elaborato che, per la prima volta, mette a disposizione della comunità informazioni dettagliate sull'operato dell'Ufficio stampa e dell'Agenzia di stampa dell'Amministrazione.Relazionarsi in modo proficuo con i cittadini è tuttavia possibile, secondo il governatore, solo laddove la macchina pubblica si dimostri capace di potenziare l'interazione tra le sue varie componenti: ecco perché il Piano, prima ancora di rivolgersi all'esterno, guarda all'ottimizzazione di quei processi interni dai quali discende ogni buona pratica messa in campo a beneficio del territorio.Dopo aver analizzato il contesto, il documento, suddiviso in due sezioni, si sofferma sull'organizzazione degli Uffici, enunciandone gli obiettivi e riportando statistiche utili a riassumere l'evoluzione delle attività comunicative della Regione. Ne emerge uno scenario in cui i crescenti carichi di lavoro, uniti alla diversificazione degli strumenti in dotazione all'Amministrazione, impongono una sinergia sempre maggiore tra le Direzioni, nella prospettiva di offrire risposte più immediate e coerenti.Si avvia così una nuova stagione di dialogo e confronto che, nelle intenzioni dell'Esecutivo, mira a porre i cittadini realmente al centro delle decisioni. Un percorso che, nelle parole del governatore, si rende possibile anche attraverso l'adozione di iniziative che permettano alle persone di conoscere meglio l'Amministrazione e di interfacciarsi con essa con più facilità. ARC/DFD/ppd