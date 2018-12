Commercio: Bini, Regione promuoverÃ  anche piccoli negozi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 13 dic - "Sarà sicuramente mia cura farmi carico del sostegno al piccolo commercio, che deve ritornare ad essere il padrone dei centri storici, come era un tempo. Anche se molte cose oggi sono cambiate, sono convinto che se la piccola distribuzione riuscirà a proporre offerte di qualità e prodotti di nicchia la sfida si potrà vincere".Lo afferma l'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, a margine della discussione della manovra di bilancio regionale in replica ad alcuni esponenti dell'opposizione che hanno criticato la bocciatura degli emendamenti che avrebbero introdotto misure per la tutela della piccola distribuzione commerciale."La Giunta Fedriga crede nel ruolo prezioso che ha questo commercio per il tessuto sociale delle comunità e anche nel valore aggiunto che apporta al settore turistico e provvederà a misure strutturali apposite per il suo rilancio", ha assicurato Bini. ARC/EP