Cinofilia: Zannier, campionato mondiale per far conoscere territorio

Lignano Sabbiadoro, 11 set - L'assessore alle Risorse agroalimentari e forestali, Stefano Zannier, è intervenuto a portare il saluto della Regione alla cerimonia di apertura del 28. Campionato del mondo della Federazione internazionale della cinofilia, che si svolge a Lignano Sabbiadoro, allo stadio Teghil, fino a domenica.Zannier, nel ringraziare gli organizzatori per avere scelto il Friuli Venezia Giulia quale sede per lo svolgimento dell'importante manifestazione, ha evidenziato che, attraverso essa, sarà possibile far apprezzare le peculiarità turistiche, le attrattive e le bellezze della nostra terra.E nel contempo le specificità enogastronomiche e agroalimentari del nostro territorio.I protagonisti del Campionato mondiale, che provengono da quarantuno nazioni, potranno infatti poi far conoscere, nei rispettivi Paesi di provenienza, l'accoglienza della nostra comunità, e le qualità e le ricchezze di una terra ricca di opportunità turistiche, e di peculiarità del gusto.I concorrenti al Campionato provengono da quarantuno Paesi. Condurranno i loro cani a superare le prove di ricerca, obbedienza e difesa.Secondo Zannier, che era accompagnato dal consigliere regionale, Maddalena Spagnolo, in queste giornate i centocinquanta partecipanti all'evento avranno modo di apprezzare le attrattive turistico-balneari, ma anche l'offerta enogastronomica del territorio.Il 28. Campionato del mondo è realizzato in collaborazione con l'Ente nazionale della cinofilia italiana, ed è aperto a tutte le razze canine. ARC/CM