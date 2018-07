Cciaa Ud e Pn: Bini, decreto nomina componenti Ã¨ solo atto formale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 24 lug - "Superare i modelli coercitivi voluti nella precedente legislatura nazionale dal centrosinistra e lasciare spazio alla libertà di associazione delle realtà produttive regionali".A parlare del futuro delle Camere di Commercio in Friuli Venezia Giulia è l'assessore competente Sergio Emidio Bini."La legge che impone l'accorpamento delle Camere di Commercio, va sottolineato, è stata voluta da chi ha guidato il governo nazionale nella precedente legislatura: applicarla - prosegue Bini - non significa affatto condividerla, e proprio per questo la Giunta ha già chiesto al Governo le competenze in materia con l'obiettivo di addivenire a una soluzione definitiva e strutturale che sia condivisa con i territori.""Il decreto di nomina dei componenti del Consiglio della Camera di Commercio di Udine e Pordenone, alla firma del governatore Fedriga, è dunque solo un atto formale di adempimento agli obblighi di una normativa non condivisa, nell'attesa di poterne rivedere l'impianto complessivo. L'intenzione - conclude Bini - è di lasciare alle attività produttive e non più alla mano pubblica, Stato o Regione che sia, l'ultima parola sulle loro modalità di aggregazione". ARC/Com