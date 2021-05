Casa: Pizzimenti, buona collaborazione per nuovo sito Ater Ts

Trieste, 18 mag - "Grazie ad Ater e Insiel per il lavoro fatto, per questa collaborazione tra enti regionali che porterà a una semplificazione della vita dei cittadini. Il sito web sarà molto utile e si inserisce in una strada ormai tracciata, che porta molti servizi online. Ed è fondamentale perché permetterà alle persone di ricevere risposte da casa, senza spostarsi, importante anche per chi ha difficoltà a muoversi. Un'innovazione che parte da Trieste e che poi raggiungere anche le altre Ater della regione". Con queste parole l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Graziano Pizzimenti ha commentato la presentazione nel nuovo sito web dell'Ater di Trieste, illustrato oggi in una conferenza stampa con il presidente dell'Ente Riccardo Novacco e il presidente e amministratore delegato di Insiel Diego Antonini. Il sito - trieste.aterfvg.it - ha l'obiettivo di fornire agli utenti informazioni più rapide, complete e dirette, e allo stesso tempo di snellire le procedure finora eseguite attraverso sportelli, uffici o al telefono. Rispetto alla precedente versione si rivela più ricco di contenuti e permette a tutti di trovare in modo intuitivo una lunga serie di informazioni utili. Tra le principali novità figura il portale inquilini, a cui si accede tramite Spid. Un primo servizio è già stato attivato, si tratta dell'inserimento dei dati del censimento dei redditi 2021, al via nei giorni scorsi e con conclusione prevista entro il 30 settembre. Nei prossimi mesi saranno ne attivati altri che consentiranno di svolgere ulteriori pratiche da casa propria. Qualche esempio: inserire richieste manutentive e di seguirne l'esito, visualizzare dello stato dei pagamenti, ristampare i bollettini postali per i versamenti, effettuare direttamente i pagamenti del dovuto tramite l'applicazione PagoPa. Tra le altre funzionalità nuove del sito web "servizi in primo piano", link diretto ai servizi maggiormente richiesti in un determinato periodo. E poi le Faq, le domande più richieste dai cittadini, realizzate in base a un sondaggio e divise per argomento, anche qui con la previsione di aggiornamenti e ulteriori aggiunte. Il progetto rientra nella convenzione fra Insiel e il Sial (Sistema Informativo per le Autonomie Locali). ARC/Com/pph

© RIPRODUZIONE RISERVATA