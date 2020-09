Casa: Pizzimenti, azioni e priorità per le necessità del territorio

Trieste, 24 set - "Un programma a sostegno del sistema casa costruito per rispondere alle necessità abitative e ai bisogni reali della collettività emerse dal lavoro di monitoraggio costante compiuto dai tavoli territoriali e che individua una serie di azioni prioritarie legate all'emergenza Covid-19, pandemia che ha prodotto riflessi e inevitabili criticità nel settore dell'abitare e del costruire".



È quanto affermato dall'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Graziano Pizzimenti intervenuto oggi a Trieste ai lavori della IV Commissione del Consiglio regionale chiamata a esprimere un parere sul Programma regionale delle politiche abitative 2020-2022 e sul Piano annuale relativo al 2020.



"Le linee di indirizzo - ha spiegato l'assessore - sono tese a sostenere prioritariamente la domanda di edilizia agevolata per l'acquisto della prima casa e di edilizia convenzionata. Non verrà poi trascurate la necessità di fornire sostegno alle locazioni, considerate le esigenze delle famiglie colpite dalla crisi legata all'epidemia tutt'ora in corso, e al settore delle costruzioni, storico volano del tessuto economico regionale".



Il programma triennale contempla una serie di interventi destinati a migliorare la fruibilità e l'accessibilità degli spazi abitativi anche attraverso la riqualificazione del patrimonio immobiliare, pubblico e privato, e ad aumentare il numero di alloggi Ater legati all'edilizia sovvenzionata.



Riferendosi agli esercizi 2021 e 2022, l'assessore ha inoltre confermato la volontà della Regione di proseguire nell'opera di riqualificazione del patrimonio edilizio per soddisfare le esigenze del territorio compatibilmente con la contrazione di risorse generate dalla pandemia. Inoltre ha ricordato l'ormai prossima operatività di un nuovo canale contributivo dedicato all'installazione e all'adeguamento degli ascensori: "un'azione che rappresenta - ha detto - un'ulteriore risposta al crescente bisogno di miglioramento della mobilità e dell'accessibilità delle abitazioni in una regione caratterizzata da un alto tasso di anzianità della popolazione".



Quanto ai fondi stanziati, il totale di impegni che figurano nel Piano annuale delle Politiche abitative 2020 ammonta a 39.461.239 euro; di questi, 4 milioni sono destinati all'edilizia sovvenzionata (1,6 milioni nel 2021 e 2,4 milioni nel 2022), a cui si aggiungono ulteriori 1,5 milioni di euro stanziati dalla Regione per il 2020, due milioni per l'edilizia convenzionata in proprietà (1 milione nel 2020 e 1 milione nel 2021), 32 milioni 461mila 239 euro per l'edilizia agevolata (12.461.239 per il 2020, 10 milioni per il 2021 e 10 milioni per il 2022) e un milione per la linea contributiva ascensori (500 mila euro per 2021 e 500 mila per il 2022).



Nel corso del 2020 a favore dell'edilizia agevolata sarà destinato anche il risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 pari a 2 milioni e 350.118 euro. A bilancio 2020 i fondi di spesa corrente per Ater-Fondo sociale sono pari a 12 milioni e 300mila euro, per il sostegno alle locazioni sono 8 milioni di euro e per il sostegno ai proprietari di seconde case per alloggi da adibire a locazione ammontano a 50 mila euro. ARC/CCA/al



