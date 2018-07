Casa: Pizzimenti, 8 milioni per contributi a locazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pordenone, 27 lug - La Giunta regionale ha ripartito oggi, con due delibere, la disponibilità di 8 milioni di euro per contributi a favore delle locazioni di immobili.I provvedimenti sono stati proposti dall'assessore alle Infrastrutture e Territorio Graziano Pizzimenti.La grandissima parte delle risorse, pari a 7.995.104,00 euro, ammette a contributo le domande presentate da 182 Comuni per la concessione di contributi per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione versati ai proprietari degli immobili di proprietà sia pubblica sia privata dai locatari, inclusi anche i locatari non abbienti. In questo caso la richiesta complessiva, conteggiata entro la scadenza prevista delle domande del 31 maggio, era di 23.662.288,25 euro.Con i restanti 4.896,00 euro viene coperto integralmente il fabbisogno rappresentato dai Comuni per la concessione di contributi a proprietari pubblici o privati che mettono a disposizione, per la prima volta, alloggi a favore di locatari meno abbienti."Le misure approvate oggi - ha osservato l'assessore Pizzimenti -, nonostante le condizioni finanziarie non facili, confermano lo sforzo di questa Giunta regionale nel voler andare incontro alle persone in difficoltà economiche, aiutandole ad abbattere i costi per gli affitti".Le risorse assegnate sono interamente regionali. ARC/PPH/ppd