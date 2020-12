Casa: Pizzimenti, 5,5 mln alle Ater per riqualificare 422 alloggi

Udine, 4 dic - La Giunta regionale su proposta dell'assessorealle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, haapprovato il riparto di oltre 5,5 milioni di euro tra le quattroAziende territoriali per l'edilizia residenziale (Ater), di cui1.575.000 euro per l'adeguamento di alloggi sfitti e 4milioni perl'edilizia sovvenzionata (acquisto, costruzione e recupero).

Complessivamente gli alloggi interessati dagli interventi sono422, dislocati su tutto il territorio regionale; a tal fine lasomma complessiva sarà così ripartita: all'Ater di Gorizia914.300 euro, all'Ater di Pordenone 1.003.500 euro, all'Ater diTrieste 2.029.300 euro, all'Ater di Udine 1.627.900 euro.

"Le esigenze di intervento sull'edilizia abitativa sono stateraccolte ascoltando il territorio ed in particolare le istanzeespresse dalle stesse Ater, così come da Comuni, privato sociale(Onlus), imprese realizzatrici di alloggi in convenzionata eAziende di servizi per la persona" ha spiegato Pizzimenti,sottolineando che "è stata evidenziata la necessità di favoriregli interventi di recupero di immobili esistenti rispetto allenuove edificazioni, con riferimento agli immobili sia diproprietà delle Ater sia dei Comuni, così da destinarli a nucleio famiglie in stato di debolezza sociale o ad anziani bisognosidi casa o assistenza di vario tipo. Abbiamo inoltre raccoltol'esigenza di rinvenire ulteriori alloggi per le fasce più debolidella popolazione con riferimento, soprattutto, alle propostelegate all'edilizia sovvenzionata delle Ater". Inoltre, il riparto tiene conto dell'opportunità di completareinterventi già sostenuti con i precedenti Piani annuali.

Alla luce di tali criteri, il dettaglio delle 422 abitazioni chesaranno oggetto di intervento con questo riparto finanziario èper ciascuna Ater il seguente:

Ater di Gorizia (914.300 euro) per adeguamento di 28 alloggisfitti nei comuni di Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia,Grado, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canziand'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Capriva delFriuli, Cormons, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Gorizia,Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa,Romans d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, Savogna d'Isonzo,Villesse.

Ater di Pordenone (1.003.500 euro) per l'efficientamento delleprestazioni energetiche di 49 alloggi dislocati nei comuni di SanVito al Tagliamento, Valvasone Arzene, Sacile, Porcia, Pordenone,Zoppola, nonché per l'adeguamento di 16 alloggi sfitti in diversicomuni del pordenonese.

Ater di Trieste (2.029.300 euro) per l'acquisto con recupero di18 alloggi nel capoluogo, l'adeguamento di 15 alloggi sfitti aTrieste, Muggia e Duino Aurisina.

Ater di Udine (1.627.900 euro) per l'efficientamento delleprestazioni energetiche di 72 alloggi a Udine, l'abbattimentodelle barriere architettoniche in 84 alloggi nel capoluogo, lamanutenzione straordinaria per 19 appartamenti a Pavia di Udine e111 alloggi a Udine, l'adeguamento di 10 alloggi sfitti dislocatia Marano Lagunare, Latisana, Palmanova, San Giovanni al Natisone,Gemona del Friuli, Lauco e Ovaro.ARC/SSA/ep

© RIPRODUZIONE RISERVATA