Casa: Pizzimenti, 1 mln nel biennio per bando contributi ascensori

Udine, 27 gen - È stato pubblicato oggi il bando per la concessione di incentivi a sostegno degli interventi di nuova installazione o adeguamento di ascensori da realizzare su immobili privati esistenti per migliorare la fruibilità e l'accessibilità degli spazi abitativi.



A darne conto è l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Graziano Pizzimenti.



"Il bando - spiega l'esponente della Giunta Fedriga - è stato concepito per dare maggior attenzione e relativi punteggi a soggetti come persone anziane o con disabilità per garantire loro la possibilità di vivere una vita senza barriere almeno all'interno del proprio condominio. Sono molti, infatti le persone che, a causa di disabilità o impedimenti fisici, non riescono ad essere autonomi nemmeno all'interno della loro realtà abitativa e sono quotidianamente in difficoltà anche solo per poter entrare o uscire da casa".



Il procedimento contributivo è a bando e, dalla data di pubblicazione, sono previsti 30 giorni per presentare le domande. I contributi sono assegnati secondo l'ordine di graduatoria in base ai punteggi attribuiti. La graduatoria rimarrà valida per due anni, fino ad esaurimento dei fondi, disponibili ovvero 1 milione per il biennio 2021-2022.



L'intensità del contributo e l'importo massimo della spesa ammissibile sono variabili a seconda del numero di livelli fuori terra e del tipo di iniziativa (installazione o adeguamento) con un contributo massimo del 50% su una spesa massima ammissibile pari a € 100.000,00 per la nuova installazione e con un contributo massimo del 40% su una spesa massima ammissibile di € 80.000,00 per l'adeguamento. ARC/com/LP/al



