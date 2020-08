Casa: 2,54 milioni per scorrimento graduatoria edilizia agevolata

I fondi potranno coprire ulteriori 163 domande



Trieste, 08 ago - Ulteriori 163 domande, per un ammontare complessivo pari a 2,54 milioni di euro, riceveranno un contributo con il quale sostenere l'edilizia agevolata in Friuli Venezia Giulia grazie ad un provvedimento che la giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture, ha approvato nel corso dell'ultima seduta dell'esecutivo.



Attraverso varie deliberazioni, fino ad oggi sono state ammesse a finanziamento le prime 2668 richieste. In base ad una ricognizione compiuta da banca Mediocredito, l'istituto che finanzia questa tipologia di interventi, è emerso vi sia stata una minor spesa che ha generato una disponibilità finanziaria pari a complessivi 2 milioni 548 mila euro. Ciò consentirà di mettere la cifra a disposizione dei richiedenti al momento rimasti esclusi dai contributi, scorrendo così la graduatoria per finanziare le domande comprese tra il numero 2669 e 2853.



Con la stessa delibera, la giunta ha inoltre previsto che, nel caso in cui vi fossero minori spese o economie derivanti dalle 163 richieste ammesse a contributo, queste risorse potranno essere utilizzate in futuro per la copertura di richieste già presenti in graduatoria ma rimaste in giacenza per mancanza di copertura. ARC/AL



