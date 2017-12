Carburanti: Vito, incentivi regionali prorogati fino 31/3/18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 1 dic - Su proposta dell'assessore all'Energia, Sara Vito, la Giunta regionale ha stabilito di prorogare fino al 31 marzo del 2018 gli incentivi per l'acquisto di carburante per autotrazione, confermando il contributo per i primi tre mesi del prossimo anno.In particolare, per la zona 1, destinata agli automobilisti che risiedono nei comuni svantaggiati o a contributo maggiorato, ovvero montani o parzialmente montani, il contributo totale per la benzina sarà di 21 centesimi, per il gasolio sarà di 14 centesimi.Nella zona 2, che raggruppa i comuni a contributo base, l'incentivo totale sarà di 14 centesimi per la benzina e di 9 centesimi per il gasolio.La Regione ha quindi tenuto conto del protrarsi degli effetti della crisi economica e sociale che grava da tempo anche sul Friuli Venezia Giulia e che ha determinato una notevole contrazione nel potere di acquisto delle famiglie. ARC/RED