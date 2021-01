Carburanti: Scoccimarro, super sconto prorogato fino al 28 febbraio

Udine, 22 gen - Il super sconto carburanti è stato prorogatofino al 28 febbraio.

Lo ha stabilito la Giunta regionale, su proposta dell'assessorealla Difesa dell'ambiente, all'energia e allo svilupposostenibile, Fabio Scoccimarro, prolungando di un ulteriore meseil periodo di prova per le agevolazioni attualmente concesse airesidenti nel Friuli Venezia Giulia sull'acquisto dei carburantiper autotrazione.

"Con questa proroga - ha spiegato l'assessore - arriveremo alsesto mese di sperimentazione del super sconto che abbiamo decisodi introdurre in forza della grave crisi economica e sociale cheda tempo interessa anche il contesto regionale e che hadeterminato una notevole contrazione del potere d'acquisto dellefamiglie del Friuli Venezia Giulia, alle quali la Regione hasempre inteso portare sostegno con agevolazioni nei più diversisettori".

"Va rilevato però - ha aggiunto Scoccimarro - che il Governo nonha ancora risposto all'appello della Regione su un contributo alFriuli Venezia Giulia che consenta di mantenere questo maggioresconto a beneficio in particolare delle casse dello Stato".

Ai residenti nei Comuni che si trovano nella Zona 1, vienepertanto applicata un'ulteriore agevolazione, prorogata fino al28 febbraio, di 7 centesimi al litro per la benzina e di 4centesimi al litro per il gasolio che si aggiungono al contributobase di 12 centesimi al litro per la benzina e di 8 centesimi allitro per il gasolio, oltre alla riduzione stabilita inprecedenza di 10 centesimi al litro per la benzina e di 8centesimi al litro per il gasolio. Nella Zona 1, pertanto, il contributo totale sul prezzo diacquisto è confermato in 29 centesimi al litro per la benzina e20 centesimi al litro per il gasolio.

"Nella Zona 2, che raggruppa i Comuni nei quali viene applicatoesclusivamente lo sconto base - ha concluso Scoccimarro -, ilcontributo sulla benzina è confermato in 14 centesimi al litro,mentre quello sul gasolio in 9 centesimi al litro".

Va ricordato inoltre che per tutte le auto ibride la leggeregionale prevede un ulteriore sconto di 5 centesimi al litro.ARC/SSA/ep

