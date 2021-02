Carburanti: Scoccimarro, prorogato di un mese super sconto Zona 1

Udine, 26 feb - Il super sconto per l'acquisto dei carburanti per autotrazione per i Comuni della fascia 1 sarà prorogato per l'intero mese di marzo.



Lo ha deciso la Giunta regionale su proposta dell'assessore all'Ambiente ed energia, Fabio Scoccimarro.



Com'è noto, in considerazione delle particolari condizioni generate dall'emergenza sanitaria, la Regione ha stabilito di concedere ai residenti nel Friuli Venezia Giulia uno sconto maggiorato sull'acquisto di benzina e gasolio per uso privato pari a 29 centesimi per ogni litro di benzina, e di 20 centesimi per ogni litro di gasolio.



Il provvedimento ha come finalità ridurre il fenomeno del cosiddetto pendolarismo transfrontaliero motivato dai prezzi più bassi praticati nella vicina Slovenia.



L'assessore Scoccimarro, nell'occasione, precisa che nel frattempo il prezzo dei carburanti non è salito soltanto in Italia, ma anche in Slovenia, dove, per esempio, il prezzo non è più di un euro al litro sia per il gasolio che per la benzina, ma è aumentato in media a 1,156 euro al litro per il gasolio, e a 1,103 euro per la benzina.



"Siamo arrivati - aggiunge l'assessore - al settimo mese di sperimentazione del super sconto che era stato stabilito in considerazione della forte riduzione del potere d'acquisto delle famiglie, alle quali nel frattempo la Regione ha assicurato il proprio sostegno in diversi settori".



Per quanto riguarda i residenti nella Zona 2, che raggruppa i Comuni rispetto ai quali è comunque garantito il contributo base, l'assessore ricorda che "è stato confermato lo sconto di 14 centesimi al litro per l'acquisto della benzina e di 9 centesimi per l'acquisto di un litro di gasolio, mentre per le auto ibride è previsto un ulteriore contributo di 5 centesimi al litro". ARC/CM/ep



