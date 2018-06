Carburanti: Scoccimarro, prorogati incentivi benzina e gasolio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 22 giu - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'Energia, Fabio Scoccimarro, ha deliberato di prorogare per tre mesi, dal 1 luglio al 30 settembre 2018, gli incentivi regionali per l'acquisto di benzina e gasolio per autotrazione in scadenza alla fine di giugno.Viene confermato il regime in vigore: nella Zona 1, fascia a incentivo maggiorato riservata a comuni montani o parzialmente montani individuati come svantaggiati o parzialmente svantaggiati, il contributo totale ammonta a 21 centesimi di euro per litro di benzina e 14 centesimi per litro di gasolio; nella Zona 2, che raggruppa i comuni a contributo base, la riduzione del prezzo è pari a 14 centesimi per litro di benzina e 9 centesimi sul gasolio.Tra le motivazioni di premessa all'atto, la Giunta ha tenuto conto degli effetti della crisi economica e sociale che grava da tempo anche sul Friuli Venezia Giulia e che ha determinato una notevole contrazione nel potere di acquisto delle famiglie. ARC/GG/ppd