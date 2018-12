Carburanti: Scoccimarro, confermate agevolazioni. 5 cent sulle ibride

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udine, 16 dic - La giunta regionale, su proposta dell'assessore all'Ambiente Fabio Scoccimarro, ha confermato anche per il primo trimestre 2019, gli incentivi per gli acquisti di carburanti per autotrazione.In particolare l'agevolazione regionale totale ammonta a 21 centesimi al litro per la benzina e 14 centesimi per il gasolio nei comuni di zona 1 (zone confinarie a contributo maggiorato) e a 14 centesimi al litro per la benzina e 9 per il gasolio nei comuni di zona 2 (a contributo base)."Non solo sono state rinnovate le agevolazioni sull'acquisto dei carburanti per i primi tre mesi del 2019 - ha commentato l'assessore - ma ho proposto di non abbattere quelle per i veicoli più vecchi compresi tra Euro 0 e Euro 4 poiché in caso contrario vorrebbe dire mettere in difficoltà chi non può permettersi l'acquisto di un mezzo di ultima generazione".Questi incentivi, infatti, secondo la norma del 2010 avrebbero dovuto essere dimezzati a partire dal 1 gennaio 2019 per i veicoli inferiori all'Euro 4, che invece continueranno a poter godere dello sconto pieno.Inoltre, Scoccimarro evidenzia la conferma dello sconto di 5 centesimi per le auto ibride "a garanzia della crescente attenzione sui veicoli ecologici, tanto che - ha aggiunto ancora l'assessore - abbiamo predisposto quote di bilancio per il prossimo triennio, per 1,4 milioni di euro nel 2019 e un ulteriore milione spalmato sugli anni successivi, anche per le vetture a chilometro zero e usate di ultima generazione, con l'obiettivo di andare incontro alle famiglie meno abbienti e dare una scossa al mercato dell'auto regionale". ARC/SSA/ep