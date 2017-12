Calcio: Bolzonello, stadio Fontanafredda sarÃ  ok per Pordenone

Trieste, 30 novembre - "Con questo stanziamento finalizzato alle opere di adeguamento dello stadio Omero Tognon di Fontanafredda andiamo a risolvere il problema legato delle condizioni del Bottecchia, lo storico impianto del Pordenone calcio, che da anni ospita le partite dei ramarri in deroga alle disposizioni della Lega Pro".



Lo ha detto oggi a Trieste il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Sergio Bolzonello, a margine dell'approvazione da parte del Consiglio regionale dello stanziamento all'Unione territoriale intercomunale (Uti) del Noncello di 1,5 milioni di euro per i lavori all'impianto sportivo di Fontanafredda e la realizzazione di un nuovo campo di calcio sintetico. La cifra si somma ai 500mila euro già stanziati nella legge di assestamento.



Il Pordenone, come ha sottolineato Bolzonello, sta giocando le partite al Bottecchia grazie alla deroga che scade alla fine di questa stagione agonistica, quindi a giugno del 2018.



"A questo punto - secondo il vicepresidente della Regione - due erano le strade: o costruire un nuovo stadio oppure cercare qualche soluzione alternativa".



"Ritenendo - ha spiegato Bolzonello - che i considerevoli costi per l'eventuale realizzazione di un nuovo impianto debbano essere esclusivamente a carico dei privati e non degli enti pubblici, abbiamo colto l'opportunità offerta dalle favorevoli condizioni strutturali dello stadio di Fontanafredda, che con opportune modifiche può diventare idoneo a ospitare le partite fino alla serie B".



In considerazione del fatto che al termine dei lavori l'impianto sarà destinato esclusivamente al Fontanafredda e al Pordenone, il nuovo rettangolo di gioco sintetico, come ha rimarcato il vicepresidente, diventa indispensabile per tutte le formazioni giovanili che attualmente utilizzano il campo del Tognon. ARC/GG/fc

