Cal: 18/7 riunione a Ud su ddl contratto collettivo lavoro 2016-2019

Udine, 16 lug - Il Consiglio delle autonomie locali si riunirà mercoledì 18 luglio a Udine nel palazzo della Regione di via Sabbadini. In quell'occasione dovrà dare il proprio parere sulla delibera della giunta regionale inerente il regolamento per la realizzazione di iniziative di lavoro di pubblica utilità, destinate a persone con disabilità.Il Cal sarà inoltre chiamato ad esprimersi sul provvedimento della Giunta riguardante l'Atto di programmazione per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale 2018-2020, sui criteri e modalità per la ripartizione degli incentivi per la realizzazione dei lavori pubblici e sul secondo riparto degli spazi finanziari regionali.Infine dovrà essere raggiunta l'intesa sull'emendamento al testo del disegno di legge in materia di contratto collettivo di comparto 2016-2019 nell'ambito dell'assestamento di bilancio per gli anni 2018-2020. ARC/CM