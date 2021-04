Caccia: Zannier, Regione fisserà termini pagamento quote delle riserve

Palmanova, 21 apr - "Attraverso un emendamento che sarà inserito nel ddl 130 la Giunta regionale potrà fissare i termini di pagamento delle quote per l'esercizio dell'attività venatoria nelle riserve di caccia regionali".



Lo ha annunciato l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche e alla montagna, Stefano Zannier, dopo l'approvazione da parte della Giunta dell'emendamento che sarà ora inserito nel ddl 130 inerente la Legge regionale multisettoriale 2021.



"A causa dell'emergenza pandemica alcune riserve di caccia non sono riuscite, molto spesso a causa di problemi logistici, a stabilire i termini per il pagamento delle quote - ha spiegato Zannier -. Con questo provvedimento la Regione interviene per dare tranquillità ai cacciatori e assicurare loro la possibilità eseguire gli adempimenti burocratici necessari alla prosecuzione delle loro attività". ARC/MA/al





