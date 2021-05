Burgnich: Gibelli, è stato simbolo della gens friulana

Trieste, 26 mag - "Tarcisio Burgnich è stato uno dei simboli della gens friulana: sempre sobrio, rude ma mai scorretto, grande faticatore dal fisico indistruttibile. Ma lui aveva anche un'altra qualità: capiva cosa avrebbe fatto il suo avversario e lo anticipava, vedeva la possibilità di un'azione e sapeva a quale compagno passare la palla".



Così l'assessore allo Sport del Friuli Venezia Giulia Tiziana Gibelli ha reso omaggio al grande calciatore nativo di Ruda, vicecampione del mondo nel 1970 e colonna dell'Inter, scomparso oggi in Versilia.



"Un grande - così Gibelli -. Anche per me che, da milanista, soffrivo le sue performance nei derby. La terra gli sarà lieve, anche se lui ha maltrattato tante zolle con la sua corsa potente". ARC/Com/pph





© RIPRODUZIONE RISERVATA