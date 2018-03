Belt and Road: investimento Cina su Pireo non inficia Trieste

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 26 marzo - "L'investimento sul porto del Pireo non influenzerà una cooperazione futura con il porto di Trieste".Lo ha dichiarato a margine dei lavori del Belt and Road Forum in svolgimento a Trieste il consigliere economico dell'Ambasciata della Repubblica popolare cinese, Xu Xiaofeng.Xu ha aggiunto che "anche se la logistica sul porto del Pireo cresce rapidamente, sappiamo che c'è una grande parte delle merci che arriva direttamente al porto di Trieste".Nell'osservare come il Forum organizzato a Trieste sia "importante per migliorare la conoscenza reciproca", il diplomatico ha ribadito come ci sia da parte cinese "la volontà di aprire una completa collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, di cui la cooperazione portuale è una parte importante".Il ministro consigliere dell'Ambasciata ha voluto rimarcare come "in questi anni la Regione Fvg abbia fatto molte visite importanti in Cina e adesso un grande numero di imprese cinesi conoscono Trieste come un porto commerciale. Nel corso di una visita che abbiamo svolto lo scorso anno allo scalo - ha aggiunto Xu - abbiamo appreso le caratteristiche e potenzialità di porto franco di Trieste e crediamo che di pari passo all'approfondimento della conoscenza un sempre maggiore numero di imprese potranno cogliere l'aspetto strategico di un'opportunità di collaborazione". ARC/EP/fc