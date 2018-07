Barcolana 50: Bini, infopoint innovativo lancerÃ  eccellenze Fvg

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gibelli, organizzazione modello per altri eventi regionaliTrieste, 25 lug - "La Regione, attraverso Promoturismo, sarà presente a questa edizione della Barcolana anche con un infopoint che offrirà un'innovativa presentazione virtuale di alcune delle principali città turistiche del Friuli Venezia Giulia. L'obiettivo, grazie a questo efficace supporto tecnologico, sarà quello di far conoscere ai tanti visitatori che affollano in quei giorni le rive di Trieste le bellezze artistiche e naturali del Friuli Venezia Giulia".Con queste parole l'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, è intervenuto oggi a Trieste in occasione della presentazione della 50. edizione della Barcolana, nel corso della quale è stato effettuato il varo di una barca a vela Passera costruita a Monfalcone nello stile della tradizione adriatica e dedicata al 50. della regata.L'assessore regionale allo Sport, Tiziana Gibelli, sottolineando "la magia" della Barcolana ha manifestato l'intenzione, previo accordo con gli organizzatori della regata velica, di proporre il modello della stessa Barcolana a tutti i soggetti che operano in regione, non solo nel campo dello sport ma anche della cultura, "affinchè il Friuli Venezia Giulia abbia la visibilità che si merita".Da un punto di vista culturale, Gibelli ha associato allo sport, in particolare alla vela, la rappresentazione del mito di Ulisse, ovvero "la sfida dell'uomo di voler continuamente superare i propri limiti".Da parte sua, Bini ha rimarcato come Barcolana sia un appuntamento conosciuto in tutto il mondo e in grado di attrarre un numero importante di turisti per quella che non è solo una competizione sportiva ma una vera e propria festa del mare "sentita propria da tutto il Friuli Venezia Giulia".Una parte importante della presenza della Regione a Barcolana 50, come ha annunciato Bini, sarà dedicata alle eccellenze enogastronomiche del territorio, "un comparto a cui adesso daremo un nuovo impulso da un punto promozionale, grazie al recente riassetto di competenze deciso dall'Amministrazione".I due assessori, infine, hanno annunciato la loro partecipazione alla regata. In particolare Bini ha rivelato come per lui questa edizione di Barcolana rappresenti un appuntamento particolarmente speciale, "in quanto entrambi - ha concluso - festeggiamo il cinquantesimo compleanno". ARC/GG/fc