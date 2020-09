Barcolana 2020: Fedriga, dal mare una sfida ai grandi eventi

Trieste, 28 set - "Trieste e il Friuli Venezia Giulia sono pronti a ospitare la 52esima edizione della Barcolana: si tratta di una vera e propria sfida, considerato il Covid-19, che con l'impegno e il comportamento rigoroso e responsabile dell'intera comunità può diventare non solo simbolo di continuità e ripartenza, ma modello organizzativo sicuro e virtuoso nell'organizzazione di eventi importanti e caratterizzati da un'alta partecipazione".



Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga intervenendo alla conferenza stampa di presentazione della regata velica Barcolana alla quale hanno preso parte, oltre al presidente della Società velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz, numerose autorità civili e militari tra le quali il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e il prefetto Valerio Valenti.



Il governatore ha sottolineato come la realizzazione di questa edizione sia frutto di "un lavoro di squadra di tutte le istituzioni e i soggetti interessati, che con impegno e serietà si sono prodigati affinché la regata si potesse svolgere affrontando e cercando di risolvere tutte le difficoltà, anche organizzative, legate alla pandemia ancora in corso".



Anticipando che con ogni probabilità nei giorni dell'evento sarà esteso l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto, considerata l'alta affluenza di sportivi e spettatori prevista, il governatore Fedriga ha quindi rivolto un appello alla comunità affinché sia responsabile e segua le indicazioni di sicurezza sanitaria legate al rispetto e alla salvaguardia reciproca.



"Il mare in passato ci ha già impartito lezioni importanti in termini di responsabilità e tutela dell'ambiente - ha concluso il governatore - e anche in questa occasione ci offre l'opportunità di imparare responsabilmente a salvaguardare la salute della collettività. È una sfida che abbiamo raccolto insieme e che tutti insieme vogliamo e dobbiamo vincere".



