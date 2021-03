Banda ultralarga:Callari, ok a incontro Commissione con ministro Colao

Udine, 16 mar - Procede l'impegno delle Regioni e delle Province autonome per la digitalizzazione: l'assessore regionale ai Sistemi informativi, Sebastiano Callari, ha infatti coordinato i lavori svoltisi in videoconferenza della Commissione speciale per l'agenda digitale, che era chiamata ad affrontare una serie di tematiche essenziali per l'affermazione del processo di informatizzazione nel nostro Paese.



Al centro dei lavori, come ha evidenziato Callari, la definizione dell'incontro della Commissione con il ministro Vittorio Colao, che avrà lo scopo di valutare gli orientamenti del nuovo esecutivo sulla digitalizzazione in Italia, di lanciare al Governo alcune proposte per accelerare la distribuzione delle infrastrutture digitali sul territorio nazionale, e di favorire l'accesso di cittadini e imprese all'alfabetizzazione digitale, ma anche di sincronizzare il lavoro della Commissione rispetto a obiettivi comuni.



Callari ha commentato positivamente l'orientamento che il Governo sembra avere intrapreso nell'accentrare nella figura di un solo ministero le competenze in materia digitale. Tematiche che finora erano ripartite in diversi dicasteri.



Ciò, ha detto l'assessore regionale, rallentava un processo che gli effetti della pandemia hanno reso indifferibile e che per essere compiuto necessita di un impegno particolare dello Stato ma anche del rafforzamento delle competenze delle Regioni in materia.



Con questo obiettivo, Callari ha anticipato la richiesta che la Conferenza delle Regioni farà al Governo, ovvero assicurare una propria rappresentanza permanente in seno al Comitato interministeriale per la trasformazione digitale recentemente costituito con un Decreto legge. Come ha specificato l'assessore, nella fase di conversione del decreto in legge dello Stato, le Regioni chiederanno che nel testo sia previsto l'inserimento della Conferenza in forma permanente.



Nel corso della riunione odierna della Commissione speciale per l'agenda digitale, è poi stato fatto il punto sulla situazione riguardante l'estensione della banda ultra larga e della infrastrutturazione delle reti sul territorio nazionale. Nel merito, Callari ha auspicato che il nuovo ministro voglia imprimere un'accelerazione decisiva a tale processo. Si è quindi parlato della decisione presa da cinque Regioni, tra le quali il Friuli Venezia Giulia, di chiedere al Governo l'estensione dell'accesso ai "voucher" per l'acquisto di tablet e pc ai cittadini dell'intero territorio regionale. Una opportunità che, in precedenza, sempre utilizzando fondi dello Stato, era limitata alle sole aree montane.



L'assessore regionale ha inoltre rilevato l'opportunità di favorire i processi formativi per l'accesso alla digitalizzazione. Formazione che, attraverso seminari specifici, sarà proposta anche all'interno della Commissione, per agevolare la diffusione degli elementi fondanti della digitalizzazione anche attraverso la Pubblica amministrazione.



Callari ha quindi ricordato la sua ideazione di una proposta di legge che mira a garantire la tutela dei dati e dei diritti digitali dei cittadini, tema che i rappresentanti delle Regioni in seno alla Commissione hanno apprezzato, ritenendola di grande valore politico. L'argomento verrà riproposto nel corso della prossima riunione dell'organismo consultivo con eventuali suggerimenti e contributi per renderne ancor più efficaci gli effetti.



Infine, tra i temi trattati nella riunione odierna della Commissione presieduta da Callari, figurava l'illustrazione dell'attità del Comitato banda ultra larga (Cobul) e il Fondo innovazione. ARC/CM/al



