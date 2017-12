Banche: Mediocredito Fvg entra nel perimetro del gruppo Iccrea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Siglata intesa tra Regione, Iccrea, Fondazione CrTrieste e Banca MediocreditoSi attendono autorizzazioni da Banca d'Italia e Banca Centrale EuropeaUdine - Roma, 28 dic - I principali azionisti di Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia, la Regione Friuli Venezia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste, hanno sottoscritto un accordo con Iccrea Banca e Iccrea BancaImpresa (rispettivamente capogruppo e banca corporate del Gruppo bancario Iccrea) finalizzato a consentire l'integrazione di Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia all'interno del perimetro del Gruppo bancario Iccrea. Tale accordo, la cui efficacia è subordinata alle autorizzazioni da parte delle Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia e Banca Centrale Europea) persegue una duplice finalità: da un lato, valorizzare il Mediocredito Friuli Venezia Giulia nel suo ruolo naturale, ossia quello di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese che nascono e operano nella regione; dall'altro, accrescere le risorse e le potenzialità dell'attuale Gruppo bancario Iccrea, in vista del costituendo Gruppo Bancario Cooperativo targato Iccrea che nascerà nel corso del 2018, anche in sinergia con le Banche di Credito Cooperativo aderenti al progetto di Gruppo Cooperativo presentato da Iccrea. Nel dettaglio, l'operazione verrà perfezionata attraverso un aumento di capitale di Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia riservato al Gruppo Iccrea, affinché - in linea con i piani di sviluppo che verranno adottati da Iccrea - l'istituto diventi, anche in collaborazione con le BCC aderenti, l'unico centro di competenza per le diverse attività creditizie e finanziarie nella regione, tra cui il credito agevolato, i finanziamenti a medio e lungo termine, le attività di tesoreria degli Enti pubblici. Verranno altresì sviluppati, attraverso l'istituto, tutti i servizi a valore aggiunto nel segmento corporate con particolare riferimento all'attività di accompagnamento delle aziende al mercato dei capitali. Inoltre, l'accordo prevede che il Gruppo Iccrea, d'intesa con gli altri azionisti di Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia, preservi e valorizzi le risorse e le competenze della banca che, nel corso degli anni, hanno contribuito a sostenere il patrimonio imprenditoriale della regione. L'operazione contempla infine l'ingresso della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste nel capitale di Iccrea Banca, consentendo così alla Fondazione di essere il primo ente esterno al Sistema del Credito Cooperativo a entrare nel capitale della Capogruppo del Gruppo Iccrea, in coerenza anche con gli obiettivi della riforma del sistema cooperativo italiano. "La sottoscrizione dell'accordo di partnership industriale con Iccrea segna per Mediocredito una svolta strategica cruciale, ponendo le premesse per un rilancio stabile dell'istituto nel mercato del credito alle imprese", ha affermato la presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani. "Abbiamo lavorato con forte determinazione per questo obiettivo, in una fase storica segnata da straordinarie complessità di sistema, e nondimeno salvaguardando un asset strategico per l'economia della nostra regione". "L'accordo oggi concluso con il Gruppo Iccrea - così il presidente di Mediocredito Fvg Emilio Casco - costituisce il punto d'arrivo di un importante percorso che ha visto congiuntamente impegnati i soci, Regione Fvg e Fondazione CRTrieste, ed il Consiglio d'amministrazione della Banca nel consolidamento patrimoniale e nell'individuazione di un partner industriale, di elevato livello, con una solida conoscenza del territorio in grado di valorizzare al meglio la storia, le competenze ed il ruolo dell'Istituto nei tessuto economico del Friuli Venezia Giulia". "Questo accordo è particolarmente importante - ha dichiarato Giulio Magagni, presidente di Iccrea Banca - anzitutto per l'imprenditoria locale del Friuli Venezia Giulia, che necessita di un istituto di mediocredito che si concentri anzitutto sulla sua crescita, dal punto di vista strutturale e finanziario. Inoltre, l'ingresso di Mediocredito Friuli Venezia Giulia nel perimetro del Gruppo Iccrea consentirà al Gruppo di avere ulteriori opportunità da offrire alla clientela delle BCC per un Gruppo Bancario Cooperativo ancora più efficace dal punto di vista delle soluzioni da offrire alla nostra clientela corporate". ARC/Com