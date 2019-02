Autonomie locali: Roberti, per Ts anche opzione area metropolitana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 7 feb - La conferma della necessaria condivisione con il territorio, in particolare con i sindaci, sulla scelta da intraprendere in ordine all'architettura del nuovo ente di area vasta, partendo da due alternative: un nuovo soggetto che unisca le due ex province di Trieste e Gorizia, oppure l'istituzione, prevista dallo Statuto regionale, di un'Area metropolitana che metta a sistema i Comuni dell'attuale Unione territoriale intercomunale (Uti) giuliana.Questo il tema affrontato oggi a Trieste dall'assessore regionale alle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, nel corso di un incontro dedicato alla riforma che cambierà l'attuale assetto basato sulle Uti. Un confronto al quale hanno partecipato, oltre allo stesso Roberti, i sindaci Daniela Pallotta (Duino Aurisina), Laura Marzi (Muggia), Sandy Klun (San Dorligo della Valle-Dolina), Marko Pisani (Monrupino) e Monica Hrovatin (Sgonico)."Sono particolarmente soddisfatto di questo dialogo - ha sottolineato Roberti - che vede coinvolti anche i sindaci del goriziano. In queste occasioni, infatti, c'è la straordinaria opportunità di affrontare temi concreti, evitando slogan o fughe in avanti, consapevoli tutti, sindaci e Regione, che l'obiettivo condiviso è quello di elaborare una forma di governo del territorio che sappia dare risposte ai cittadini.""Davanti a noi - ha spiegato ancora Roberti - c'è un foglio bianco. Da qui iniziamo un confronto che non prevede da parte della Regione alcuna imposizione o termine perentorio, come invece è accaduto in passato."Soffermandosi sull'ipotesi dell'Area metropolitana, l'assessore ha citato l'esempio di quanto accaduto a Milano, dove i Comuni hanno continuato ad esercitare importanti funzioni, senza alcuno "svuotamento", mentre all'Ente sovraordinato sono state delegate determinate competenze programmatorie e la gestione amministrativa di alcuni servizi, in un'ottica mirata a coniugare l'efficienza con la razionalizzazione della spesa.Roberti incontrerà nuovamente i sindaci della provincia di Trieste, così come quelli del goriziano, per ricevere proposte e suggerimenti e condividere la scelta migliore su quella che sarà la forma di governo del territorio. ARC/GG/dfd