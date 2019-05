Autonomie locali: Riunione del Cal lunedì 20/5 a Udine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udine, 17 mag - Si riunirà lunedì 22 maggio a Udine il Consiglio delle autonomie locali (Cal), per esprimersi su due provvedimenti del Governo regionale in materia sicurezza e di immigrazione, e raggiungere l'intesa su due disegni di legge, uno multisettoriale per esigenze urgenti del territorio, l'altro sui siti tutelati dall'Unesco.Nel corso della seduta, che si terrà nel palazzo della Regione con inizio alle ore 15.30, l'organismo consultivo del sistema delle autonomie sarò chiamato a esprimere il parere sul provvedimento della Giunta regionale per l'assegnazione agli enti locali del fondo per gli interventi volti a consentire l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi.Il parere dovrà essere espresso anche in merito al Programma immigrazione 2019.Il Cal dovrà quindi raggiungere l'intesa sugli articoli del disegno di legge regionale che reca "disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale", approvato dalla Giunta l'8 maggio scorso.Altro tema all'ordine del giorno il disegno di legge inerente le disposizioni in materia di tutela, conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio regionale, riconosciuto patrimonio mondiale e tutelato dall'Unesco.Infine il Consiglio delle autonomie dovrà nominare due rappresentanti che faranno parte della Conferenza della rete bibliotecaria regionale. ARC/CM/ppd