Autonomie locali: lunedì parere Cal su supporto a popolazione anziana

Il Consiglio si esprimerà anche su finanziamenti per la sicurezza



Udine, 25 set - Si riunirà in videoconferenza lunedì alle 14.30 il Consiglio delle autonomie locali (Cal).



All'ordine del giorno dei lavori dell'organismo consultivo del sistema delle autonomie due provvedimenti della Giunta regionale e una proposta di legge di iniziativa consiliare.



Il Cal dovrà innanzitutto esprimere il proprio parere sulla deliberazione dell'Esecutivo attinente il Piano regionale di supporto alla popolazione anziana fragile 2021-2023.



Dovrà inoltre esprimere parere sulla deliberazione della Giunta relativa al Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata per il 2021.



Infine il Cal si pronuncerà su una proposta di legge riguardante le Disposizioni regionali in materia di governo del territorio e realizzazione di parchi e impianti fotovoltaici a terra. ARC/CM/al





