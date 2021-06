Autonomie locali: domani il Cal esamina l'assestamento di bilancio

Udine, 15 giu - Il Consiglio delle Autonomie locali presieduto da Antonio Di Bisceglie si riunirà domani alle 15 in video conferenza per esaminare lo schema di disegno di legge di assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023, approvato la scorsa settimana dalla giunta regionale.



Prima, l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, rilascerà delle comunicazioni in merito al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).



Alla seduta di domani è prevista anche la presenza dell'assessore al Lavoro e Istruzione, Alessia Rosolen, essendo il Cal chiamato ad esprimere un parere sulla delibera di giunta preliminare con cui è stato attivato il beneficio regionale per servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità per la fascia di età 3-14 anni, per le spese sostenute nel periodo da giugno ad agosto 2021 e le relative disposizioni procedurali e delega ai Comuni delle funzioni amministrative.



Infine, il presidente Di Bisceglie comunicherà in merito alle richieste di designazione pervenute al Cal e concernenti le Consigliere e i Consiglieri di parità, della Commissione regionale per il paesaggio e del Comitato della polizia locale. ARC/SSA/ma





