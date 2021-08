Autonomie locali: Cal il 23/8 su interventi di pregio architettonico

Trieste, 21 ago - Il parere sulla deliberazione della Giunta regionale sul "Regolamento per l'attribuzione dei finanziamenti destinati ad interventi di particolare pregio architettonico" sarà al centro della seduta del Consiglio delle Autonomie locali della prossima settimana.



Il Regolamento attua l'articolo 5 della legge regionale 13/2019 di assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021.



L'assise, che si terrà in modalità telematica, è convocata per lunedì 23 agosto alle 15.00. ARC/PPH





