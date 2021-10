Autonomie locali: 61mila euro a Comune di Enemonzo per danni nevicate

Trieste, 1 ott - La Regione destinerà la somma di 61mila euro al Comune di Enemonzo per far fronte ai danni subiti dagli edifici pubblici in occasione delle eccezionali nevicate verificatesi tra dicembre 2020 e gennaio 2021. Lo ha stabilito la Giunta regionale approvando, nel corso dell'ultima seduta dell'Esecutivo, una specifica delibera su proposta dell'assessore alle Autonomie locali.



Le risorse verranno prelevate dal fondo utilizzato per concorrere alla spesa che i Comuni sostengono in relazione ad accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile verificatisi nel corso dell'anno o nell'ultimo trimestre dell'anno precedente e che non siano finanziabili con normali risorse di bilancio.



Sono tre gli interventi per i quali l'Amministrazione comunale ha chiesto il sostegno della Regione: il primo riguarda il ripristino della copertura della "Casa Anziani" per l'importo di 40mila euro, mentre il secondo ha a che fare con la sistemazione della copertura di un altro edificio comunale per la quale l'intervento ammonta a 6mila euro. Infine altri 15mila euro sono stati richiesti per le potature di alberi lungo la viabilità pubblica. ARC/AL/ma





