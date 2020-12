Aut Locali:Roberti, varo Comunità Friuli orientale rafforza territorio

Trieste, 19 dic - "Un'esperienza che nasce come spinta delterritorio ad associarsi, sostenendo così le piccole realtàlocali ma anche migliorando l'efficienza delle amministrazionipiù grandi, mettendo inoltre a fattor comune le singole capacitàper dare risposte ai cittadini di questa parte della regione".Così l'assessore regionale alle Autonomie locali PierpaoloRoberti ha salutato, in videoconferenza, la costituzione dellaComunità del Friuli orientale, riunitasi in assemblea pereleggere il presidente, il comitato esecutivo e la nomina deirevisori dei conti. Dell'organismo fanno parte i Comuni diButtrio, Cividale, Moimacco, Premariacco, Prepotto, Remanzacco eSan Giovanni al Natisone.Come ricordato dall'esponente dell'esecutivo Fedriga, il percorsoverso la costituzione di questo nuovo ente è incominciato tempoaddietro ed ha trovato la luce grazie all'impegno delleamministrazioni locali che hanno fortemente creduto sul percorsoproposto dalla Regione. "In mezzo all'emergenza sanitaria ed economica che stiamo vivendo- ha detto Roberti - avete dovuto anche far fronte alla riformadegli Enti locali. Tuttavia ci avete creduto e avete lavorato inmodo convinto, approvando nei tempi stabiliti gli statuti ecompiendo tutti i necessari adempimenti. A voi quindi va ilplauso dell'Amministrazione regionale per essere riusciti adavviare la Comunità in condizioni per nulla facili". Roberti ha poi evidenziato che la Regione starà al fianco delnuovo ente "stanziando i fondi che erano stati inizialmentegarantiti, consentendo così di redigere il bilancio diprevisione. Come ho ribadito in Aula in occasione delladiscussione della legge di Stabilità - ha aggiunto l'assessore -siamo pronti ad aggiungere altre risorse in occasione della primavariazione di bilancio se quelle a disposizione non dovesserorisultare sufficienti per garantire il funzionamento dellaComunità. Inoltre la Regione sarà al vostro fianco supportandovinella fase di avvio con i propri tecnici". Infine l'assessore ha ricordato che, a partire da gennaio, sonovalidi i nuovi sistemi di reclutamento del personale e diindebitamento, fatto salvo l'equilibrio di bilancio. "Ciòconsentirà alla Comunità di essere più flessibile nelleassunzioni, poiché non dovranno essere rispettati per i primiquattro anno i vincoli normalmente esistenti".ARC/AL/dfd

