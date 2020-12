Aut. locali: Roberti, Comunità Riviera Friulana scelta di sviluppo

Trieste 28 dic - "Questa è una comunità volontaria, nata dallaspinta dei territori, senza imposizioni legislative. Dobbiamoesserne orgogliosi, perché in un anno così difficile i primicittadini hanno dimostrato di superare ogni avversità per darerisposte indirizzate a uno slancio verso lo sviluppo".

Lo ha detto oggi in videoconferenza l'assessore regionale alleAutonomie locali del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti,partecipando all'assemblea dei sindaci della neocostituitaComunità della Riviera Friulana.

Si è trattato di un percorso, come ha spiegato Roberti, duranteil quale "abbiamo superato assieme ai rappresentanti degli entilocali i problemi condividendo le soluzioni adottate".

"Questo risultato - ha detto ancora l'assessore - dimostra chetra i Comuni non manca la volontà di cooperare e di stareinsieme, ma quello che è mancato in passato è stata una normativaidonea all'obiettivo. Questo è testimoniato anche dallapartecipazione del Comune di Rivignano Teor, che all'epoca avevascelto di non aderire all'Uti".

Infine, Roberti, ha voluto formulare un augurio ai sindaci dellaComunità in vista dell'anno nuovo: quello di far crescere ilterritorio in un contesto, grazie alle vaccinazioni, menoproblematico rispetto a quello del 2020. "Con l'aggiunta - haconcluso - di poter contare su una nuova forma di collaborazionetra i Comuni, in grado di favorire un risparmio delle speseimproduttive e una maggiore efficienza dei servizi erogati aicittadini".ARC/GG

