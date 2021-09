Attività produttive: Gruppo Fantoni modello di innovazione sostenibile

Osoppo, 16 set - Uno dei grandi esempi di imprenditorialità che parte dal basso, dalla tradizione familiare e dalla trasmissione d'azienda e che, come dimostra la storia del gruppo, si è affermata perseguendo l'innovazione e ponendo sempre grande attenzione alla sostenibilità.



Con questi concetti l'assessore regionale alle Attività produttive ha commentato la visita compiuta a Osoppo alla Fantoni Spa, dove Giovanni e Paolo Fantoni hanno potuto illustrare all'esponente regionale i progetti di ulteriore sviluppo dell'attività.



Per la Regione la Fantoni di Osoppo è un esempio virtuoso della capacità di tenuta e di crescita del tessuto imprenditoriale friulano, anche in tempi non facili come quello attuale che si sta superando, perché dimostra la capacità di individuare soluzioni innovative, investendo molto ed in modo lungimirante.



La Fantoni è cresciuta nella seconda metà del secolo scorso, in particolare dopo il trasferimento da Gemona del Friuli alla Piana di Osoppo, individuando soluzioni sostenibili riguardo alle esigenze dei mercati, nel rispetto dell'ambiente e con attenzione alla qualità della vita nell'area.



Il tutto, sempre perseguendo una filosofia imprenditoriale che nasce dalle solide tradizioni friulane. ARC/CM/al





© RIPRODUZIONE RISERVATA