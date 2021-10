Attività produttive: Elletielle esempio di capacità imprenditoriale

San Vito al Tagliamento, 2 ott - La capacità degli imprenditori del Friuli Venezia Giulia di sviluppare il loro ingegno, per creare progetti di successo e lanciare sfide nel mercato delle idee valorizzando la loro creatività, fa da sfondo anche ai risultati ottenuti dalla Elletielle di San Vito al Tagliamento. È un complesso industriale creato da un imprenditore che si è voluto mettere in gioco per intraprendere un percorso virtuoso di consolidamento e rafforzamento di una realtà produttiva basata sulla tecnologia e sulla specializzazione. Ed è anche accanto a questi imprenditori dinamici che la Regione è presente, attraverso molteplici strumenti, fra i quali i contratti d'insediamento nei consorzi industriali che stanno evidenziando la loro importanza nel sostenere lo sviluppo economico.



Questi alcuni dei concetti espressi dall'assessore regionale alle Attività produttive nel corso della cerimonia inaugurale del nuovo sito produttivo della Elletielle, azienda metalmeccanica di precisione, frutto di un investimento di 6 milioni di euro, che si aggiunge alla sede originaria di Spilimbergo per divenire il cuore dell'azienda del pordenonese.



Come ha sottolineato l'esponente della Giunta, è assieme agli operatori che la Regione deve però essere in grado di intraprendere e vincere un'altra sfida: quella della semplificazione del sistema burocratico, già avviata dall'Amministrazione. Agli imprenditori del Friuli Venezia Giulia serve infatti poter contare su un sistema che consenta loro di concretizzare in tempi rapidi gli esiti degli investimenti. Serve trovare rapidi percorsi autorizzativi ed è questa la sfida sulla quale la Regione intende proseguire per rafforzare l'assetto del sistema economico produttivo.



Il complesso si trova nella zona industriale di Ponterosso, a San Vito al Tagliamento, e nel 2021 ha prodotto un fatturato di 4 milioni e 750 mila euro, con un incremento del 60 per cento rispetto all'anno precedente.



Come ha concluso l'assessore, questo è un risultato importante, per un'azienda che nel suo curriculum vanta anche la produzione di parti destinate alla realizzazione della Freedom Tower di New York, e che rappresenta la sintesi dell'impegno dell'Amministratore unico e della sua capacità di aver realizzato questo sogno nel settore della metalmeccanica. ARC/CM/gg





